Ce super masina de 250 000 de euro si-a luat Simona Halep cu ocazia logodnei

Sportiva din Constanta a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc, si a primit si inelul de logodna.Nu doar in plac personal a facut Simona Halep o schimbare, ci si in parcul auto.Tenismena tocmai si-a luat un super bolid de lux.Aston Martin DBX este masina pe care Simona Halep si-ar fi cumparat-o cu ocazia logodnei si pentru care ar fi platit in jur de 250 000 de euro.Bolidul are 2,2 tone si atinge 100 kilometri / ora in doar 4,5 secunde.Aston Martin DBX. Sursa foto: Facebook / Aston Martin Bucharest"Chiar ii spuneam Simonei ca ne-a trecut printr-o adevarata galerie de marci de lux. Acest Aston Martin arata si el impecabil. Am intrebat-o ce surpriza ne mai pregateste si a inceput sa zambeasca", a spus un prieten apropiat Simonei Halep, pentru Prosport Aston Martin nu este singura masina a Simonei Halep. Ea mai detine Porsche Mercedes sau Bentley.