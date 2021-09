Simona Halep a vorbit despre nunta cu Toni Iuruc: ”Mă dor tălpile încă”. Cel mai frumos cadou primit de tenismenă și când vrea să devină mamă

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri seara, că se află într-un moment prelungit de euforie după căsătoria cu Toni Iuruc, precizând că seara de miercuri a fost una de neuitat, conform agerpres.ro.

"Sunt într-un moment de euforie prelungit pentru că sunt bucuroasă şi fericită de ceea ce se întâmplă în viaţa mea. Eu spun că m-am adaptat la noul statut (n.r. - de soţie), nu sunt schimbări, doar emoţionale. Am fost emoţionată la cununie atunci când am mers spre domnul primar. Dar după ce s-a încheiat ceremonia m-am relaxat şi m-am bucurat să îi am lângă mine pe toţi cei apropiaţi.

A fost o seară de neuitat, m-am bucurat tare mult, am dansat foarte mult, mă dor tălpile încă. Acum o să mă recuperez câteva zile, dar a fost o noapte de neuitat şi îi mulţumesc lui Toni pentru că s-a ocupat de tot şi a făcut să fie totul la superlativ", a afirmat Halep, prezentă, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis.

"Cel mai frumos cadou au fost rachetele de tenis de la doamna Ruzici. Au fost cadouri cerute... Pentru că am rugat-o să îmi dea o rachetă cu care a evoluat la Roland Garros. Soţul meu face o cameră, un fel de muzeu, cu toate trofeele mele, a fost dorinţa lui, nu a mea. Dorinţa mea a fost să facem această cameră la Constanţa, dar s-a schimbat planul şi este la Bucureşti. Toni a vrut o rachetă de-a domnului Ţiriac, una a domnului Năstase şi una de la doamna Ruzici. Până acum am primit doar de la doamna Ruzici, bărbaţii se lasă greu observ", a adăugat Halep.

Jucătoarea a explicat că va pleca zilele următoare într-o scurtă vacanţă. "O să plec câteva zile, nu pot să îi spun lună de miere, va fi o săptămână de miere probabil. Vreau să mă detaşez puţin pentru că a fost o emoţie destul de mare şi un stres. Îmi doresc să mă şi odihnesc pentru că urmează trei turnee importante. La tenis nu se va schimba nimic, voi fi în continuare Simona Halep ca şi până acum, însă în viaţa de zi cu zi şi în general voi fi Simona Halep Iuruc", a explicat ea.

Întrebată dacă familia Halep-Iuruc se va mări în următorii 2-3 ani cu un copil, jucătoarea a răspuns râzând: "Dacă joc tenis nu are cum".

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a cununat civil, miercuri după-amiază, cu iubitul său, Toni Iuruc, într-un cadru privat în staţiunea Mamaia.

