LIVE Semifinala turneu WTA Stuttgart: Simona Halep - Aryna Sabalenka 3 - 6, 1-3. Sabalenka face un meci senzational

Serveste SabalenkaSabalenka isi face serviciul, 0-1Simona face primul game, 1-1Sabalenka isi face serviciul, 1-2Sabalenka face break, 1-3Sabalenka isi face serviciul, 1-4Simona lupta eroic si isi face serviciul, 2-4Sabalenka isi face serviciul si conduce cu 5-2 Simona Halep isi castiga serviciul si face 3-5Sabalenka isi face serviciul si castiga primul set, 3-6Sabalenka incepe cu un break setul doi, 0-1Sabalenka isi face serviciul, 0-2Simona castiga primul game din setul doi, 1-2Sabalenka isi castiga serviciul, 1-3 Simona Halep o va intalni in semifinalele de la Stuttgart pe Aryna Sabalenka, din Belarus.Pentru calificarea in penultimul act, romanca a castigat 26 000 de euro si 135 de puncte in clasamentul WTA Simona Halep conduce cu 3-1 in meciurile directe pe Sabalenka.In cazul in care se va califica in finala, sportiva din Constanta o va intalni pe Ashleigh Barty , care a trecut in semifinala de Elina Svitorlina, cu 2-1.