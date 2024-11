Simona Halep, pe primul loc si la banii castigati din tenis in 2018

Simona Halep conduce in ierarhia WTA, dar si in cea a banilor castigati din tenis in 2018.

Tenismena noastra, care anul acesta a castigat trei turnee WTA, printre care si primul ei Grand Slam, a obtinut 6.336.445 de dolari exclusiv din tenis in acest an.

Din acestia, doar 44.674 de dolari au provenit din participarea la turnee de dublu.

Urmatorul loc e ocupat de castigatoarea de la US Open, Naomi Osaka, cu 5.870.889 de dolari, in timp ce ultimul loc de pe podium ii revine lui Angelique Kerber, cu 5.296.267 de dolari.

Dar iata cum se prezinta Top 10 al tenismenelor cu cele mai mari castiguri din tenis in 2018:

1. Simona Halep 6.336.445 dolari

2. Naomi Osaka 5.870.889 dolari

3. Angelique Kerber 5.296.267 dolari

4. Caroline Wozniacki 4.178.474 dolari

5. Serena Williams 3.770.170 dolari

6. Sloane Stephens 3.768.684 dolari

7. Petra Kvitova 3.127.270 dolari

8. Elina Svitolina 2.740.044 dolari

9. Kiki Bertens 2.563.873 dolari

10. Daria Kasatkina 2.449.312 dolari

In clasamentul all time, Simona Halep se afla pe pozitia a 8-a, cu castiguri totale din tenis de 27.072.460 dolari.

Primul loc e ocupat de Serena Williams, cu 88.233.301 dolari, urmata de sora sa, Venus, cu 40.931.048 dolari, si Maria Sharapova, cu 38.342.119 dolari.

