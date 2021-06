Povestile emotionante de dragoste ale Simonei Halep pana la Toni Iuruc, barbatul care a cerut-o in casatorie

Ea a primit si un inel de logodna de la iubitul sau si fost ceruta in casatorie. Simona Halep nu a stat pe ganduri si a raspuns afirmativ.Nunta va avea loc in curand la Constanta si se anunta petrecere mare.Pana la Toni Iuruc, Simona Halep a trait o poveste intensa cu Costa, fiul lui Teia Sponte, fostul vicepresedinte de la FCSB si un apropiat al lui Gigi Becali Cei doi au petrecut vacante in Dubai si cand lumea se astepta sa se casatoreasca, a intervenit ruptura intre ei si si-au despartit.Nu a durat mult si Simona Halep a inceput o relatie de iubire cu Radu Barbu, fost jucator de tenis.Andrei Mlendea, fostul antrenor al tenismenei, le-ar fi facut cunostinta.Povestea de dragoste dintre Simona si Radu Barbu nu a durat prea mult si cei doi au luat-o pe drumuri diferite.Se pare ca sportiva din Constanta a intalnit iubirea cea mare in persoana lui Toni Iuruc, barbat divortat si cu 13 ani mai mare ca ea.Simona Halep s-a logodit cu iubitul sau si cei doi se pregatesc de nunta.