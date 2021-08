Simona Halep, în declin! Câți bani a câștigat în ultimul an și cine este cea mai bogată sportivă din lume

Aflată în SUA pentru US Open , tenismena scade pe zi ce trece în toate clasamentele mondiale din sport.După ce a părăsit TOP 10 în tenis după mult timp, Simona Halep a ieșit și din rândul celor mai blogate sportive din lume.Românca a încasat 3 milioane de dolari din sponsorizări în ultimul an și 531.827 de dolari de la turnee de tenis.Suma obținută de Halep este destul de mică în comparație cu anii trecuți. Asta și din cauza faptului ca sportiva din Constanța a fost mult timp accidentată.Cea mai bogată sportivă din lume este tot din tenis. Naomi Osaka a câștigat nu mai putin de 55,2 de milioane de dolari (50 milioane provenind din sponsorizări, iar 5,2 milioane din premii la turnee).Pe locul 2 este Serena Williams cu încăsări de 35,5 milioane de dolari în ultimul an (34 de milioane din contracte de publicitate și 1,5 milioane provenind din premii.În clasamentul publicat de Sportico, pe următoarele poziții se află Simone Biles (gimnastică, 6 milioane de dolari), Jin Young Ko (golf, 5,6 milioane de dolari), Sei Young Kim (golf, 4,7 milioane de dolari), Garbine Muguruza (tenis, 4,5 milioane de dolari), Alex Morgan (fotbal, 4,3 milioane de dolari), Megan Rapinoe (fotbal, 4,1 milioane de dolari), Mikaela Shiffrin (ski, 3,9 milioane de dolari) și Inbee Park (golf, 3,7 milioane de dolari).