Simona Halep prezinta cea mai importanta lectie primita de la Darren Cahill

Sportiva noastra spune ca australianul a ajutat-o sa nu mai gandeasca doar pe termen scurt, ci sa priveasca imaginea de ansamblu."Esti sub o presiune constanta la fiecare meci. Trebuie sa stii asta si sa accepti. Darren Cahill m-a invatat sa privesc imaginea de ansamblu, sa nu ma mai uit doar la o zi anume sau la diverse momente", a afirmat Simona la Eurosport.Totodata, Simona a explicat si felul in care s-a schimbat viata ei dupa primul Grand Slam, castigat la Roland Garros 2018."Victoria de la Roland Garros nu m-a schimbat ca persoana. Traiesc ca inainte, nimic nu s-a schimbat. Am devenit mai increzatoare insa. Ti se pare ca te poti relaxa, dar presiunea nu dispare", a adaugat Simona.In total, Simona a castigat doua Grand Slamuri, ultimul anul trecut la Wimbledon C.S.