Simona Halep, prima reacție după victoria de la Indian Wells: ”Am venit aici un pic mai agresivă”

Simona Halep a declarat, după primul succes repurtat la Indian Wells 2021, că atitudinea ei nu a fost un extraordinară, dar continuă să muncească pentru a reveni la forma din trecut, conform news.ro.

"E un turneu frumos şi mereu când revin aici mă simt extraordinar. Este foarte frumos să fiu din nou sănătoasă şi să să fiu în stare să concurez la acest nivel. Este întotdeauna greu să joc acest turneu pentru că fiecare jucătoare evoluează atât de bine.

Să joc în octombrie aici este şi mai special, deoarece eram obişnuite să jucăm în martie, dar este foarte frumos din partea organizatorilor să ţină acest turneu, în acest an şi le mulţumesc pentru asta. Este o plăcere să revin aici şi să joc.

Mi-a lipsit mult să joc la acest nivel, în acest an, pentru că am fost accidentată şi multe luni nu am putut disputa meciuri. Am venit aici un pic mai agresivă decât în mod normal, încerc să-mi îmbunătăţesc jocul meu, să mă îmbunătăţesc pe mine. Atitudinea mea nu a fost extraordinară, dar continui să muncesc şi e o plăcere să fiu din nou aici şi să câştig un meci la Indian Wells", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 11, s-a calificat, vineri, în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, după victoria obţinută în faţa sportivei Marta Kostiuk din Ucraina, locul 58 WTA, cu scorul de 7-6 (2), 6-1.

Românca va evolua în faza următoarea cu Emma Răducanu (Marea Britanie), locul 22 WTA şi cap de serie numărul 7, sau cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 100 WTA.

La ultima ediţie a acestei competiţii, disputată în 2019 (anul trecut nu s-a desfăşurat din cauza pandemiei), Simona Halep a fost eliminată în optimi, de Marketa Vondrousova. În 2015, Simona Halep a câştigat trofeul în deşertul californian.

