Simona Halep, primele antrenamente in Dubai (Video)

Simona Halep a efectuat primele antrenamente in Dubai, acolo unde va lua startul de saptamana viitoare.

Arabii au publicat si un scurt clip video cu numarul 3 din clasamentul WTA in timpul unei sesiuni de pregatire.

Simona a declarat in urma cu putin timp ca incearca sa se adapteze la conditiile de joc din Dubai, motiv pentru care se antreneaza cat de mult poate.

Turneul WTA de la Dubai, unul de categorie Premier 5, va debuta saptamana viitoare.

Toate meciurile Simonei vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.

