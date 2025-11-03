Simona Halep, primele antrenamente in Dubai (Video)

Vineri, 13 Februarie 2015, ora 12:09
2152 citiri
Simona Halep, primele antrenamente in Dubai (Video)
Foto: Facebook/ FR Tenis

Simona Halep a efectuat primele antrenamente in Dubai, acolo unde va lua startul de saptamana viitoare.

Arabii au publicat si un scurt clip video cu numarul 3 din clasamentul WTA in timpul unei sesiuni de pregatire.

Simona a declarat in urma cu putin timp ca incearca sa se adapteze la conditiile de joc din Dubai, motiv pentru care se antreneaza cat de mult poate.

Turneul WTA de la Dubai, unul de categorie Premier 5, va debuta saptamana viitoare.

Toate meciurile Simonei vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.

AUR, replică pentru Georgescu, după ce a cerut boicotarea alegerilor din Capitală. "Nu avem cum să nu participăm la alegeri"
AUR, replică pentru Georgescu, după ce a cerut boicotarea alegerilor din Capitală. "Nu avem cum să nu participăm la alegeri"
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a comentat luni, 3 noiembrie, declarațiile lui Călin Georgescu, care a îndemnat la boicotarea alegerilor din Capitală, afirmând că, deși înțelege...
Ponta, după ce Georgescu a refuzat să-și anunțe sprijinul pentru Anca Alexandrescu: "Nu mai acceptă să fie folosit" de "vampirii și lipitorile politice și mediatice"
Ponta, după ce Georgescu a refuzat să-și anunțe sprijinul pentru Anca Alexandrescu: "Nu mai acceptă să fie folosit" de "vampirii și lipitorile politice și mediatice"
Fostul premier Victor Ponta a comentat, într-o postare pe Facebook, decizia lui Călin Georgescu de a se distanța de scena politică și de foștii săi susținători, afirmând că acesta...
#Simona Halep Dubai, #Halep Dubai video, #Simona Halep antrenament video , #stiri Simona Halep
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Tati vrea să se căsătorească cu tine”. Cererea inedită a lui Charles Leclerc
  2. Ce se întâmplă cu antrenorul de doar 33 de ani din Anglia. Clubul tocmai a făcut anunțul
  3. Doliu în fotbalul românesc! A murit fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale! Era preferatul lui Emeric Ienei
  4. Decizie radicală luată de Mirel Rădoi la Craiova: ”Nu vor mai fi nici în lot”
  5. Incident șocant în Premier League: suporterii unei echipe, atacați cu un cuțit, din tren. Patronul unei echipe a intervenit
  6. Campionii mondiali la dans sportiv sunt din România!
  7. Schimbare de lider în clasamentul ATP! Ce s-a întâmplat după finala de la Paris
  8. Nelu Varga anunță "cea mai bună veste" pentru CFR Cluj! Totul se va întâmpla săptămâna aceasta
  9. Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"
  10. Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate