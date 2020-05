Simona Halep primeste o veste excelenta din partea organizatorilor Roland Garros

Ziare.

Turneul de la Paris, care trebuia sa debuteze chiar in aceasta duminica, ar putea avea loc in toamna si chiar cu spectatori, dupa cum spun chiar organizatorii din capitala Frantei.Directorul competitiei "muschetarilor" este foarte optimist in acest moment: "In acest moment, semnele se afla intr-o directie pozitiva. In saptamanile urmatoare se deschid restaurantele si barurile. Nu stim ce se va intampla intr-o luna sau doua. Ne vom adapta oricarei cerinte a guvernului. Trebuie sa fim ambitiosi si optimisti. Speram ca Roland Garros sa aiba loc si sa se desfasoare in circumstante favorabile", a declarat directorul Guy Forget, intr-un interviu citat de agentia britanica BBC.Roland Garros a fost amanat pentru 20 septembrie, desi teoretic trebuia sa aiba loc in perioada 24 mai - 7 iunie, dar avand in vedere pandemia de coronavirus si starea de urgenta din Franta care este instituita pana in iulie, turneul nu mai putea avea loc.Simona Halep a castigat trofeul de la RG in 2018, dupa o finala cu Sloane Stephens, pierzand tot aici si alte 2 finale, cu Maria Sharapova si Jelena Ostapenko , in 2014 si 2017.Ramane de vazut care va fi situatia sanitara din Franta in aceasta toamna si daca acest turneu va mai putea avea loc. Wimbledon deja a fost anulat definitiv, iar despre US Open , ultimul turneu cronologic al anului, turneu de GS, inca nu s-a luat o decizie definitiva.Citeste si:D.A.