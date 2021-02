Tulburatoarele povesti de dragoste ale Simonei Halep. De la fiul unui stelist pana la un afacerist divortat cu 12 ani mai mare

Sportiva va implini anul acesta 30 de ani, dar inca nu a facut pasul cel mare. Ea continua la un nivel inalt in tenis.Romanca este pe locul 2 in lume si vrea sa castige trofeul anul aceasta, la Australian Open La Melbourne Simona Halep nu este singura, ci impreuna cu iubitul sau, Toni Iuruc.Cei doi traiesc o poveste de dragoste de ceva timp.Chiar daca parintii Simonei nu prea sunt de acord cu aceasta relatie, sportiva isi vede de viata si are planuri serioase cu Toni Iuruc.Iubitul Simonei Halep este un om de afaceri cu investitii in imobiliare si este mai mare cu 12 ani ca ea.El este divortat, dupa ce s-a despartit de fosta sotie, pe motiv ca aceasta l-ar fi inselat.Pana la Iuruc, sportiva a avut si alte relatii de iubire.Simona Halep a trait o frumoasa poveste de dragoste cu fiul lui Teia Sponte, Costa.Chiar si bunica tenismenei ii vedea impreuna pentru tot restul vietii, insa lucrurile au luat o alta intorsatura. Cei doi s-au despartit si acum Costa Sponte este om la casa lui, casatorit cu o alta tanara din Constanta.Fostul vicepresedinte al Stelei si bun prieten al lui Gigi Becali , Teia Sponte, a iesit deocamdata din viata echipei FCSB Un alt nume care s-a vehiculat ca ar fi fost iubitul Simonei Halep este Radu Barbu, fost jucator de tenis. Cei doi au fost suprinsi in fotografii de paparazzi intr-o vacanta romantica, in Italia.Relatia lor nu a durat mult si ei s-au despartit.Pana sa ajunga la casatorie, Simona Halep trage tare in tenis, unde este in optimi la Australian Open si vrea sa castige trofeul.Romanca va juca cu poloneza Iga Swiatek, cea care a umilit-o la Roland Garros CITESTE SI: