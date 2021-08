Simona Halep revine în tenis după accidentarea groaznică suferită la Roma! "A fost cea mai grea perioadă din cariera mea. Medicii au spus că sunt recuperată"

"Sunt mult mai bine, m-am şi odihnit mental, dar fizic sunt bine, nu am avut dureri când m-am antrenat. Acum sper să fiu aptă să şi joc turneele. Nu-mi propun absolut nimic, doar să fiu sănătoasă şi să încerc să joc cât mai multe meciuri se poate. Mi-e dor de teren, mi-e dor de turneu, de competiţie, ştiu că o să fie foarte greu la început, dar nu mi-e teamă, o să merg cu încredere şi o să văd ce pot să fac.Mereu e frumos acasă şi e greu de plecat, dar sunt motivată pentru ceea ce urmează şi sunt cu mintea acolo. Orice este posibil la o asemenea accidentare, nu am mai trecut prin aşa ceva, ruptură musculară, medici au spus că sunt recuperată, eu mă simt recuperată, dar meciul oficial este diferit. Aşa că o să văd când ajung acolo.A fost cea mai grea perioadă din cariera mea, pentru că a fost accidentare destul de gravă, nu m-am mai întâlnit cu aşa ceva până acum, dar am luat pozitivul şi m-am bucurat că am stat acasă. (n.r. - despre JO) Ar fi fost o onoare (n.r. - să poarte drapelul), dar accidentarea nu m-a lăsat, mi-a părut rău că a trebuit să mă retrag, aşa cum m-am retras şi de la Roland Garros şi Wimbledon , a trebuit să iau decizia grea să mă retrag şi de la jocuri. Îmi pare rău, sper să mai apuc să mai joc. (n.r. - David Popovici ) este un băiat deosebit şi performanţele lui arată acest lucru.Să fie motivat în continuare, acum începe greul şi să muncească cu tot sufletul pentru că dacă îşi doreşte cu adevărat o să reuşească să fie sus de tot. (n.r. - dacă se gândeşte la Jo din 2024) Da, mă gândesc. dar nu mai vreau să-mi pun obiectiv pentru că niciodată nu se întâmplă când îţi doreşti foarte mult.Îi felicit pe toţi (n.r. - cei care au participat la JO), pentru că să ajungi la olimpiadă este o performanţă mare, dar să iei şi medalie este şi mai mare. Îi felicit şi le doresc poate să ne întâlnim în 2024!", a spus Halep , la Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Simona Halep nu a mai jucat din 12 mai, când s-a accidentat la turneul de la Roma. Competiţia de la Montreal, de categorie WTA 1.000 începe luni.