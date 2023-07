Simona Halep risca sa nu mai joace tenis mult timp: Anuntul ingrijorator al unui doctor

Simona Halep e in pericol sa stea o lunga perioada de timp in afara terenului. Accidentarea suferita la turneul de la Roma, despre care sportiva a spus ca nu e grava, ar putea totusi s-o faca sa rateze participarea la Roland Garros.

Fizioterapeutul Horia Racolta anunta ca Simona ar putea fi tinuta departe de teren aproape doua luni de zile.

"Inflamatiile muschilor abdominali sunt grave si te pot tine departe de teren intre o luna si trei luni. In aceste conditii, Halep ar putea rata Roland Garros", a explicat doctorul Racolta pentru Prosport.

"Pentru Simona ar fi bine sa aiba o leziune minora si probabil din aceasta cauza s-a si retras de la Roma, pentru a nu agrava situatia. E posibil sa fi resimtit o problema mai veche, au tratat-o pe moment la Madrid, iar la urmatorul turneu n-a mai putut forta. Problemele la muschii abdominali se transmit in general de la picioare, iar acestea apar de cele mai multe ori si in cazul fotbalistilor", a continuat acesta.

Horia Racolta a incercat sa ofere o explicatie si pentru accidentarile dese suferite de Simona.

"Aceste probleme diverse apar din cauza faptului ca nu exista acel echilibru, la care un jucator de top este obligat sa ajunga. Fiind dreptace, e posibil sa nu mai lucreze partea stanga sau nu insista cu exercitiile pentru toate clasele de muschi.Totul tine de pregatirea fizica, trebuie ca un tenismen sa se afle intr-un echilibru muscular, altfel poate claca in timp", a conchis fizioterapeutul.

Editia 2014 a Roland Garros-ului are loc in perioada 25 mai - 8 iunie.

