"Am promis ieri ca o sa sar in apa, daca voi castiga, asa ca...", a spus romanca pe retele de socializae.Zis si facut. Halep s-a aruncat in apa raului Vltava, care strabate capitala Cehiei, si a facut o baie pe cinste.Romanca a castigat turneul de la Praga, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Mertens, in doua seturi, 6-2 7-5.