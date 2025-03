Simona Halep s-a calificat vineri dupa-amiaza in semifinalele turneului de la Stuttgart, dotat cu premii in valoare totala de 731.000 de dolari.

Tenismena noastra a invins-o in sferturile de finala pe italianca Sara Errani (locul 15 in ierarhia WTA), in doua seturi, scor 6-4, 6-4.

O ora si 21 de minute a durat intalnirea dintre cele doua, una de-a dreptul incredibila.

Primul set a fost castigat de Simona, dar a consemnat o situatie rar intalnita. 9 din cele 10 game-uri disputate au fost break-uri!

Partida a continuat in acelasi ritm si in setul secund, cu iberica foarte bataioasa, dar cu uriase probleme pe propriul servici. Ca si in primul, sportiva noastra s-a impus tot cu 6-4 si a avansat in semifinale.

A fost cea de-a treia intalnire intre Simona si Sara, iar sportiva noastra a preluat acum conducerea la meciurile direct, cu 2-1.

Dupa calificarea in semifinale, sportiva romanca si-a asigurat un cec in valoare de 35.455 de dolari si 185 de puncte in clasamentul WTA.

In penultimul act al competitiei din Germania, Simona o va intalni pe invingatoarea sfertului dintre Caroline Wozniacki (locul 5 WTA) si Carla Suarez Navarro (locul 10 WTA).

Ati putut urmari, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre Simona Halep si Sara Errani, din sferturile de finala ale turneului de la Stuttgart.

Desfasurarea partidei:

Simona Halep - Sara Errani 6-4, 6-4

setul II:

- BREAK SIMONA! Sportiva noastra o invinge pe italianca si merge in semifinalele competitiei din Germania.

- Simona a servit pentru a inchide partida si a avut o minge de meci, dar Sara Errani a reusit breakul.

- Break pentru Simona, iar sportiva romanca va servi pentru castigarea intalnirii.

- Game reusit de Simona pe propriul servici.

- Simona raspunde si ea cu un break si scorul devine 3-3.

- Italianca reuseste un break si preia conducerea.

- Sara Errani isi face serviciul pentru prima oara in acest meci si egaleaza situatia la 2.

- In sfarsit terminam cu breakurile: Simona isi face serviciul cu doi asi.

- Rebreak Simona. Sunt 11 la rand.

- Continuam de unde am ramas in setul precedent: break Sara Errani. 10 break-uri consecutive.

- Tot Simona va servi prima si in acest set secund.

setul I:

- Simona Halep castiga primul set, cum altfel decat printr-un break. 5 breakuri a reusit in aces prim set!

INFO: Din cele 9 game-uri disputate pana acum, 8 au fost break-uri.

- De necrezut! Break la 0 pentru Sara Errani. Al 4-lea break facut de italianca in acest prim set. Doar odata si-a castigat serviciul Simona, in startul meciului.

- Break Simona, care va servi pentru castigarea primului set. 4 breakuri reusite de sportiva noastra din tot atatea game-uri cu italianca la serviciu.

- O tinem din break in break! Italianca se impune din nou pe serviciul Simonei. Am ajuns la 6 break-uri din 7 game-uri disputate.

- Break la 0 pentru Simona, al doilea consecutiv.

INFO: Sara Errani a cerut interventia antrenorului ei: "Ai o dreapta puternica, foloseste-o. Sa te feresti de reverul ei si sa joci mai defensiv", i-a transmis acesta.

- Sara Errani reuseste un nou break, la capatul unui game extrem de lung.

- Tenismena noastra raspunde cu un break alb.

- Simona isi pierde serviciul la 0.

- Break reusit de sportiva noastra.

- Inceput excelent pentru Simona, care isi face serviciul fara nicio problema.

- Simona serveste prima in aceasta partida.

ora 15:09 - STARTUL PARTIDEI

ora 15:02 - Cele doua jucatoare au iesit pe teren. Partida urmeaza sa inceapa in aproximativ 8 minute.

INFO: Simona Halep se afla pe locul 3 in ierarhia WTA (pe 2 de saptamana viitoare), in timp ce Sara Errani ocupa locul 15.

INFO: Va fi pentru a 3-a oara cand cele doua se intalnesc. Dupa doua dispute, scorul e egal 1-1:

2013, Miami: 6-1, 6-0 pentru Sara Errani;

2014, Doha: 6-2, 6-0 pentru Simona Halep.

INFO: Rezultatele inregistrate de cele doua sportive pana acum la Stuttgart:

Simona Halep:

3-6, 6-1, 6-3 cu Garbine Muguruza.

Sara Errani:

7-6, 6-4 cu Agnieszka Radwanska

6-4, 6-1 cu Zarina Diyas.

INFO: La TV, intalnirea poate fi vizionata in direct pe Digi Sport 3.

INFO: Castigatoarea acestei partide o va intalni in semifinale pe invingatoarea sfertului dintre Caroline Wozniacki si Carla Suarez Navarro.

Turneul de la Stuttgart are loc in perioada 20-26 aprilie.

