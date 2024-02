Simona Halep s-a intors in Romania: Ce spune despre Australian Open

Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi seara, la revenirea in Romania dupa eliminarea de la Australian Open in sferturile de finala, ca acum obiectivul sau este sa joace o semifinala de Grand Slam si ca este posibil sa reuseasca acest lucru la Roland Garros.

"Acum imi maresc visul si vreau sa fac semifinala. Sa vedem daca ma voi regasi la meciurile mari. Cred ca la Roland Garros voi face asta. Acolo ma simt cel mai confortabil, iar zgura e o suprafata placuta pentru mine", a spus Halep.

Simona Halep a precizat ca in opinia sa Dominika Cibulkova, cea care a invins-o in sferturile de finala la Melbourne, va castiga Australian Open. "M-am simtit foarte bine acolo, dar ma bucur sa imi revad prietenii si familia. Am jucat foarte bine. La inceput mi-a fost mai greu sa ma adaptez, iar la ultimul meci a fost mai greu, pentru ca am avut emotii mari care m-au coplesit si nu am putut sa imi fac jocul. Va trebui sa invat sa nu mai pun atat de multa presiune si sa joc ca la un turneu normal, sa imi fac jocul meu si sa ma bucur de meci. Primele zile au fost foarte grele, din cauza caldurii, dar dupa a fost foarte frumos de jucat. Cred ca Cibulkova va castiga turneul. Sper sa si castige, pentru ca merita. Este nevoie si de astfel de dezamagiri, care sa te tina cu picioarele pe pamant. Cred ca impotriva Mariei Sarapova nu aveam asa mari emotii", a afirmat sportiva romana.

Ea a mentionat ca nu se astepta sa ajunga atat de repede intre primele zece jucatoare din lume: "Nu credeam ca voi ajunge atat de repede in Top 10, dar ce va fi mai greu va urma acum, pentru ca e foarte greu sa te mentii in Top 10. Trebuie sa faci rezultate bune la Grand Slam. Sper sa ma mentin cat mai mult pentru ca atunci te numesti jucatoare adevarata".

Halep a adaugat ca il va cunoaste mai bine pe noul sau antrenor, Wim Fissette, la Paris. "Voi avea un antrenor nou, acum o sa-l cunosc si eu mai bine, la Paris. Se pare ca e un antrenor foarte bun si sa facem lucruri minunate impreuna", a spus romanca despre Fissette, fost antrenor al celebrelor Kim Clijsters si Sabine Lisicki.

Simona Halep a mai spus ca spera ca Horia Tecau sa castige din nou proba de dublu mixt, la Australian Open.

Jucatoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 11 si locul 11 WTA, a fost invinsa, miercuri, de Dominika Cibulkova (Slovacia), a 20-a favorita, cu scorul de 6-3, 6-0, in sferturi de finala la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Pentru performanta reusita la Melbourne, Halep a obtinut 270.000 de dolari australieni (circa 237.500 de dolari americani sau 175.000 de euro) si 430 de puncte WTA.