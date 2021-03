Simona Halep s-a retras de la turneul din Miami. Ce motive a avut sportiva noastra

"Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag la simplu si dublu de la Miami Open, dar accidentarea nu imi permite sa joc aici cum ma asteptam.Ma intristeaza ca nu pot continua, voiam sa dau tot ce am mai bun aici si sa joc multe meciuri , dar din pacate nu pot. Sper ca anul viitor vor reveni mai sanatoasa si mai buna. Le multumesc enorm organizatorilor Miami Open si WTA pentru eforturile facute pentru organizarea acestui eveniment si pentru a ne face sa ne simtim in siguranta", a scris Halep pe Facebook Halep s-a retras din cauza unei accidentari la umarul drept.Simona Halep urma sa joace astazi in turul trei la simplu la Miami Open, cu letona Anastasija Sevastova.La dublu, Halep si germana Angelique Kerber erau calificate in optimi.CITESTE SI: