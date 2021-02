VIDEO Primele imagini cu Simona Halep la vaccinul anti COVID-19. "Sper ca poate sa convinga si alte persoane"

Infectata cu noul coronavirus in toamna anului trecut, sportiva noastra a ales sa se imunizeze pentru a combate acest virus.Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghita , si-a exprimat recunostinta pentru Simona Halep "Am dorit sa ii multumesc pentru tot ce a facut in toata aceasta perioada pentru tara noastra, pentru faptul ca este un ambasador important al Romaniei in toata lumea si, de asemenea, am dorit sa ii multumesc pentru gestul pe care l-a facut la debutul campaniei de vaccinare si anume in momentul in care dumneaiei a anuntat ca doreste sa se vaccineze.Cred este important ca fiecare persoana sa creasca, daca vreti, prin gestul pe care il face, sa poata la randul ei convinge si alte persoane sa se vaccineze.Este important ca fiecare dintre noi sa fim un model pentru cei din jurul nostru asa incat sa putem atinge acel obiectiv de cel putin 70% persoane vaccinate", a declarat Valeriu Gheorghita, care i-a daruit flori si o placheta sportivei din Constantina.Sursa video: RO Vaccinare"Sunt bine, am avut putine emotii. Am venit cu sufletul deschis, sunt bine acum. Am facut Pfizer, evident ca ma voi proteja si in continuare.Consider ca este spre binele tuturor acest vaccin, sper sa se vaccineze cat mai multa lume", a declarat si Simona Halep dupa vaccinarea impotriva COVID - 19.CITESTE SI: