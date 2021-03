Cum se simte Simona Halep dupa rapelul facut cu Pfizer

Romanca va juca primele meciuri dupa o pauza de o luna.Vaccinata impotriva COVID - 19, sportivei din Constanta nu ii mai este teama de noul cornavirus. Ea a facut miercuri a doua de vaccin Pfizez."Sunt foarte linistita dupa ce am facut vaccinul si rapelul. Am si facut virusul, asa ca ma simt mai confortabil decat in august si de aceea ma duc in America.N-am avut nicio reactie, zero, m-am bucurat, pentru ca am fost un pic cu emotii inainte. Dar n-am simtit nimic. L-am facut mai devreme cu doua zile, am intrebat daca exista un risc. Mi-au spus ca nu, ca poate fi facut intre 19 si 21 de zile si l-am facut", a declarat Simona Halep Ultimul meci al Simonei Halep in circuitul WTA a fost in sferturile de finala de la Australian Open , atunci cand a fost invinsa de Serena Williams CITESTE SI: