Ce spune Simona Halep despre meciul din semfinalele de la Stuttgart, cu Sabalenka

"Am jucat cu Sabalenka de multe ori si stiu la ce sa ma astept. Loveste foarte puternic, este foarte puternica. Asa ca trebuie doar sa ma concentrez asupra jocului meu si sa incerc sa o imping inapoi si sa fiu agresiva daca pot", a spus Halep, potrivit WTA La randul ei, Sabalenka a afirmat ca asteapta cu nerabdare meciul cu Simona Halep "Este o jucatoare grozava. Voi face tot ce pot. Ma voi pregati cat de bine pot pentru meciul din semifinale. Trebuie sa muncesc pentru fiecare punct, sa fiu acolo de la inceput pana la sfarsit, sa fac tot posibilul", a adaugat jucatoare din Belarus, dupa ce a invins-o pe estona Anett Kontaveit, in urma unui meci de trei seturi, care s-a terminat aproape de miezul noptii de vineri spre sambata.Meciul Simona Halep , locul 3 WTA si cap de serie numarul 2 - Arina Sabalenka (Belarus), locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, va avea loc, sambata, nu inainte de 19.30, in semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Stuttgart.Cele doua sportive s-au mai intalnit de patru ori pana acum, romanca conducand cu 3-1. Ultima partida a fost castigata de fostul lider WTA, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-2, in sferturi, la Dubai, anul trecut.Tot in 2020, Sabalenka s-a impus, in sferturi, la Adelaide, scor 6-4, 6-2.Celelalte doua victorii ale Simonei Halep au fost in 2018, scor 6-3, 6-4, in semifinale, la Cincinnati, si 6-2, 6-2, in sferturi, la Shenzhen.