Simona Halep sare in ajutorul victimelor incendiilor din Australia

Simona Halep va participa la un meci demonstrativ inaintea turneului de la Adelaide.

Organizatorii turneului de la Adelaide au anuntat ca tenismena romana va face pereche la dublu cu Angelique Kerber intr-un eveniment caritabil care are ca scop strangerea de fonduri pentru a ajuta victimele incendiilor din Australia.

Cele doua vor infrunta o echipa formata din oaspeti speciali, dupa cum se anunta pe site-ul oficial al turneului.

40 de dolari australieni va fi pretul unui bilet la evenimentul care va avea loc duminica.

Turneul de la Adelaide, dotat cu premii in valore totala de 848.000 de dolari, e programat in perioada 12-18 ianuarie.

Simona Halep va fi cap de serie numarul 2.

Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in urma incendiilor care au facut ravagii in Australia in ultimele luni.

Vezi si: Simona Halep anunta ca doneaza bani intr-un mod cu totul neobisnuit

I.G.

Ads