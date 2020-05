Simona Halep se teme de o jucatoare din circuitul WTA

Ziare.

com

Reprezentanta noastra spune ca are un complex de inferioritate in fata americancei Serena Williams.Din acest motiv, Simona n-a crezut c-o poate invinge pe aceasta in finala de anul trecut de la Wimbledon."O sa spun adevarul, intodeauna mi-a fost frica de ea. Si sincer, n-am crezut c-o pot invinge pe iarba, pentru mine acest lucru era imposibil", a recunoscut Simona la Eurosport.Fosta mare campioana belgiana Justin Henin a recunoscut si ea ca s-a temut de Serena."Inteleg ceea ce spune. In zilele mele, era chiar mai rau deoarece erau doua Williams. Era si Venus! (rade - n.red.)", a declarat fostul numar 1 WTA.Vezi si: Simona Halep dezvaluie cum a lasat-o Serena Williams sa astepte 8 minute Simona Halep a jucat de 11 ori cu Serena Williams, castigand doar de doua ori.In ultima confruntare directa, Simona Halep a spulberat-o, insa, pe tenismena americana, scor 6-2, 6-2, in finala de la Wimbledon 2019.Doar 55 de minute a durat ultimul act al Grand Slam-ului britanic!Citeste si: Chris Evert, despre meciul perfect facut de Simona Halep I.G.