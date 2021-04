Ce au zis Simona Halep si Nadia Comaneci despre participarea Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo VIDEO

"100 de zile si un singur vis, de a fi cel mai bun la Jocurile Olimpice. Eu cred ca acest vis poate deveni realitate pentru ca in spatele lui sunt mii de ore de munca si multa dorinta. Jocurile Olimpice 2020 Tokyo inseamna pentru mine incredere si multa mandrie. Ne vedem la Tokyo si eu sunt Team Romania", a spus Halep.Campioana olimpica la gimnastica Nadia Comaneci a transmis succes tuturor sportivilor romani care vor concura la Tokyo: "Jocurile Olimpice, cea mai asteptata competitie pentru fiecare sportiv din intreaga lume, un moment pe care nu il vei uita niciodata. 45 de ani de la un 10 istoric de la Montreal si ma aflu in sala de gimnastica. Ce sa faci, pasiunea este pasiune. Succes Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo".Scrimera Ana-Maria Popescu (Branza), campioana olimpica la Rio de Janeiro cu echipa de spada, a afirmat ca pentru ea Jocurile Olimpice inseamna incredere si mandrie."Jocurile Olimpice Tokyo 2020 inseamna pentru mine incredere si mandrie. Ne vedem la Tokyo. Si eu sunt Team Romania", a spus scrimera.Gimnastul Marian Dragulescu a spus ca la editia din acest an de la Tokyo va incerca inca o data sa castige medalia de aur la Jocurile Olimpice, singura care ii lipseste din palmares: "Pentru mine Jocurile Olimpice reprezinta cea mai mare competitie din viata unui sportiv de performanta. Ba mai mult decat atat, medalia de aur de la Jocurile Olimpice este singura care imi lipseste din palmares, asa ca abia astept sa ajung la Jocurile Olimpice si sa imi incerc inca o data sansa".Romania are 60 de sportivi calificati la JO 2020 (nominal sau locuri cota) la 13 discipline sportive: inot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastica artistica, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masa, box si scrima:Atletism (5): Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime), Alin Firfirica (aruncarea discului);Baschet (4): (echipa feminina 3x3);Box (1): Cosmin-Petre Girleanu (cat. 52 kg);Canotaj (18): patru rame masculin, dublu vasle feminin - categorie usoara, patru rame feminin, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin;Ciclism (2): Vlad Dascalu (mountain bike), (ciclism pe sosea);Fotbal (18): echipa nationala olimpica;Gimnastica artistica (2): Maria Holbura (individual compus), Marian Dragulescu (sarituri);Inot (2): Robert Glinta (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate);Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;Lupte (1): Alina Vuc (cat. 50 kg);Scrima (1): Ana-Maria Popescu (spada);Tenis de masa (3): echipa feminina (3 jucatoare);Tir sportiv (1): Laura Ilie (pusca aer comprimat 10 m).Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, dupa ce initial erau programate in perioada 24 iulie-9 august 2020.