De ce relatia Simonei Halep cu Toni Iuruc, iubitul sau mai mare cu 13 ani, nu are viitor

Cei doi s-au cunoscut in urma cu cativa ani si acum sunt de nedespartit.El o insoteste pe sportiva la aproape toate turneele de tenis din strainatate.Chiar daca totul pare lapte si miere in relatia dintre cei, parintii Simonei nu prea ar fi de acord cu Toni Iuruc ca iubit al fiicei lor, conform unor surse Ziare.comSi asta din cauza diferentei mari de varsta, el fiind cu 13 ani mai mare ca Simona.In plus, parintii Simonei nu ar fi incantati nici de statutul lui Toni Iuruc.Iubitul tenismenei este un barbat divortat si acest lucru nu este pe placul lui Stere Halep.In tenis, Simona Halep traverseaza o perioada foarte grea.Romanca s-a accidentat cumplit la Roma si risca sa piarda Roland Garros -ul si Olimpiada de la Tokyo din cauza rupturii musculare.Totodata, sportiva din Constanta ar putea pierde locul 3 in clasamentul WTA , asta numai daca ucraineanca Svitolina va castiga turneul italian.