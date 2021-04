Britanicii de la The Guardian o critica pe Simona Halep pentru vaccinarea anti COVID inaintea altor persoane. Si Valeriu Gheorghita este vizat

Englezii scriu ca sportiva din Constanta a avut prioritate la imunizare inaintea oamenilor de rand si a tenismenilor.Ziaristii britanii scriu despre diferenta dintre baschebalistii din NBA, carora li s-a spus sa nu sa vaccineze inantea celor categorii de risc."Vaccinarea Simonei Halep a fost foarte vizibila, coordonata de seful campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita . Totodata, au aparut numeroase comentarii negative, dupa ce una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei a avut prioritate la vaccinare", scrie The Guardian, citat de prosport "In ceea ce priveste optiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, avand in vedere competitiile la care urma sa plece, trebuia aleasa, din ceea ce stiu, o schema de vaccinare care se completa dupa o perioada foarte scurta, si atunci trebuia sa se petreaca practic un vaccin care avea cea mai scurta perioada intre cele doua doze.Nu am facut o exceptie pentru Simona Halep, este o situatie care a fost impusa pentru campioana Romaniei. Toate vaccinurile au acea recomandare pentru grupele de varsta", a spus coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, pentru Digi24, despre imunizarea Simonei Halep.