Simona Halep și-a speriat fanii după calificarea în sferturi la Cluj-Napoca: ”Mi s-a blocat spatele”

Simona Halep a dezvăluit, joi, după calificarea în sferturile Transylvania Open, motivul pentru care a avut nevoie de time-out medical în meciul cu Varvara Gracheva.

“Mi s-a blocat spatele, durerea este mare şi nu prea poţi să te apleci. Este bine că am câştigat acest meci, nu ştiu cum, dar este o victorie bună. Uneori chiar dacă este dureros trebuie să continui. Am simţit că fiind acasă trebuie să lupt mai mult. Este mereu dificil să joc împotriva unei românce, va trebui să dau tot ce am mai bun. Sper că voi fi în formă mâine”, a spus Halep în interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.

Halep s-a impus în turul doi în faţa rusoaicei Varvara Gracheva, numărul 81 mondial, scor 6-4, 6-2, într-o oră şi 13 minute.

În sferturile de finală, Halep o va întâlni pe Jaqueline Cristian, numărul 105 mondial.

Ads