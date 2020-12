Simona Halep: Mi-e frica de avion tot timpul. Am incercat sa rezolv aceasta problema, dar se pare ca nu are rezolvare

"In Europa zbourile sunt mai scurte si nu prea dorm, dar cand merg in SUA sau Australia sau China incerc sa dorm.Mi-e frica de avion tot timpul, chiar si dupa atatia ani, am incercat sa rezolv aceasta problema, dar se pare ca nu are rezolvare", a declarat Halep intr-un interviu la Digisport.Simona Halep a afrmat ca la fiecare meci intra pe teren foarte emotionata: "Simt tot timpul un nod in stomac, dar dupa 5-10 minute, totul dispare si imi vad de joc.Am simtit lipsa publicului la turnee, a presei nu, ca e un stres in plus sa stai dupa fiecare meci sa vorbesti cu jurnalistii".Ea a mai spus ca simte ca multe jucatoarele evolueaza mai bine impotriva ei. "Cred ca presiunea e strict pe favorita si de aceea se pierde uneori in fata unor jucatoare mai slab clasate.Consider ca orice meci este greu si deschis. Diferentele se fac la nivel mental".Halep si-ar fi dorit sa joace cu Justine Henin : "Mi-as fi dorit sa joc cu Justine Henin, am studiat-o foarte mult si am avut multe de invatat de la ea, mai ales ca avem aceeasi inaltime si am zis ca se poate".Ea a povestit si ce face in timpul in care trebuie sa stea izolata la un hotel inainte de vreun turneu."O restrictie cand o ai este greu de suportat, nu e usor, dar ei la turnee incearca sa ne faca viata usoara. Camera e mai mica, parca nu ai aer, dar asta este.Traiasca telefonul si filmele. Mai citesti o carte si timpul trece.Australienii sunt foarte buni pe organizare, ma astept sa fie excelent si sunt convinsa ca va fi bine. Darren Cahill imi urmareste antrenamentele prin video, live, si e bine ca putem tine legatura asa", a precizat numarul 2 mondial.CITESTE SI: