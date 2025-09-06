Simona Halep trage tare in izolare: Cum se antreneaza sportiva noastra

Simona Halep nu renunta la miscare nici in aceasta perioada de izolare totala.

Sportiva noastra a publicat pe contul de Instagram o imagine in care arata cum are activitati fizice chiar si in izolare.

"Cine a zis ca o canapea e buna doar ca sa stai pe ea? Am decis sa fiu creativa si sa fac miscare in orice colt al casei", a scris Simona Halep pe Instagram.

De asemenea, sportiva noastra i-a indemnat pe romani sa stea in casa, dar sa continue sa faca miscare in interiorul locuintelor.

Simona se afla intr-o pauza fortata cel putin pana in luna iunie, dupa ce toate turneele de tenis au fost anulate.

C.S.

