Simona Halep trage tare in izolare: Cum se antreneaza sportiva noastra

Joi, 26 Martie 2020, ora 09:00
4707 citiri
Simona Halep trage tare in izolare: Cum se antreneaza sportiva noastra
Foto: Instagram/Simona Halep

Simona Halep nu renunta la miscare nici in aceasta perioada de izolare totala.

Sportiva noastra a publicat pe contul de Instagram o imagine in care arata cum are activitati fizice chiar si in izolare.

"Cine a zis ca o canapea e buna doar ca sa stai pe ea? Am decis sa fiu creativa si sa fac miscare in orice colt al casei", a scris Simona Halep pe Instagram.

De asemenea, sportiva noastra i-a indemnat pe romani sa stea in casa, dar sa continue sa faca miscare in interiorul locuintelor.

Simona se afla intr-o pauza fortata cel putin pana in luna iunie, dupa ce toate turneele de tenis au fost anulate.

C.S.

