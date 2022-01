Simona Halep va ramane pe locul 4 WTA, dupa ce Dominika Cibulkova nu o mai poate depasi

Tenismena din Romania Simona Halep va ramane si de luni incolo pe locul 4 mondial WTA, dupa ce sportiva din Slovacia Dominika Cibulkova, castigatoarea Turneului Campioanelor, nu o mai poate depasi din punct de vedere matematic.

Cibulkova a pierdut in semifinalele turneului WTA de la Sank Petersburg, Rusia, sambata, fiind invinsa acolo de Yulia Putintseva din Kazahstan, scor 6-3, 4-6, 4-6.

Partida a durat 2 ore si 22 de minute, Cibulkova fiind favorita 2 si locul 5 WTA.

Putintseva este locul 34 in lume, urmand sa joace finala cu Kiki Mladenovici din Franta.

Halep ar fi urmat sa fie depasita in clasament, daca Cibulkova facea finala din Rusia.

In acest moment, in clasamentul LIVE WTA, Halep are 5172 de puncte, in timp ce Cibulkova are 5070.

Ne reamintim faptul ca Simona Halep a participat si ea la turneul de la Sankt Petersburg, ea fiind nevoita din cauza unei accidentari la genunchi sa renunte inainte de jocul din sferturi cu Natalia Vikhlyantseva.

