Simona Halep s-a vaccinat impotriva COVID-19. Prima reactie a sportivei dupa ce s-a imunizat: "Ma linisteste ca sunt mai in siguranta"

"Sunt bine, am avut putine emotii. Am venit cu sufletul deschis, sunt bine acum. Am facut Pfizer, evident ca ma voi proteja si in continuare.Consider ca este spre binele tuturor acest vaccin, sper sa se vaccineze cat mai multa lume. Ma linisteste ca sunt mai in siguranta, astept si rapelul, sper sa nu am reactii adverse. Sper sa merg si la Olimpiada si sa castig medalia. Sfatul meu este sa facem acest vaccin", a declarat Halep.In 31 octombrie 2020, Halep a anuntat ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus.La 9 noiembrie, Simona Halep a anuntat ca s-a vindecat de Covid-19, a multumit medicilor de la Matei Bals pentru sprijinul acordat in aceasta perioada.Si alti sportivi s-au imunizat impotriva COVID - 19. Campioana europeana Larisa Iordache s-a vaccinat impotriva noului coronavirus.Antrenorul echipei nationale de tineret, Adrian Mutu , si alti fotbalisti s-au imunizat si ei.