Cea mai buna veste pentru Simona Halep de la Wimbledon. Ce se intampla in clasamentul WTA. Recordul detinut de romanca

In ierarhia virtuala, care va fi data publicitatii luni, Simona Halep a alunecat de pe locul 3 pana pe 9, ca urmarea faptului ca i s-au scazut cele 2.000 de puncte cucerite in 2019, atunci cand a castigat trofeul la Wimbledon Halep a intrat in Top 10 mondial in ianuarie 2014, iar de atunci s-a aflat permanent in aceasta postura onoranta, adunand peste 370 de saptamani, un record pentru tenismenele aflate in activitate