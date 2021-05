Soc in tenis. Rivala Simonei Halep din top 5 mondial si-a dat afara tatal

Jucatoarea de tenis Sofia Kenin a renuntat la colaborarea cu antrenorul sau, nimeni altul decat tatal sau, Alex Kenin."Vreau ca toata lumea sa stie ca am decis dupa multi ani voi avea un nou antrenor. Nu a fost o decizie usoara pentru ca am trait impreuna clipe minunate.O sa fiu mereu recunoscatoare pentru sacrificiile facute de tatal meu pentru ca eu sa pot ajunge unde sunt", a scris Sofia Kenin pe Instagram.Ajutata de tatal sau, americanca a castigat Australian Open in 2020. Acum, tenismena l-a dat afara pe tatal sau chiar inaintea turneului de la Roma.Sofia Kenin ocupa locul 4 in clasamentul WTA , dupa Simona Halep