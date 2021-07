Pentru prima dată în carieră, Sorana Cîrstea a depășit-o pe Simona Halep! Care este clasamentul mondial din tenis în 2021

În 2021, Simona Halep a fost depășită în clasamentul câștigurilor de către Sorana Cîrstea.Halep a jucat numai la șase turnee în acest an și este pe locul 35 în ierarhia veniturilor din tenis, în 2021.535 766 de dolari a câștigat sportiva din Constanta, care este în spatele Soranei Cîrstea, pentru prima dată în carieră, scrie prosport Sorana a încasat 618 514 de dolari, in 2021, și este pe poziția 29 în clasamentul câștigurilor din tenis.Cîrstea se situează în fața Simonei Halep și pentru că a adunat sume importante de la turneele de Grand Slam din acest an, de la Roland Garros si Wimbledon , acolo unde tenismena din Constanța nu a ajuns. Ashleigh Barty conduce in clasamentul veniturilor din tenis în 2021, cu 3,5 milioane de dolari încasate în acest sezon. Pe locul doi este Barbora Krejcikova (Cehia), 2,7 milioane de dolari, urmată de Naomi Osaka (Japonia), 2,1 milioane de dolari, Aryna Sabalenka (Belarus) 1,88 milioane de dolari și Karolina Pliskova (Cehia), 1,79 milioane de dolari. Simona Halep o surclasează însă pe Sorana Cîrstea când vine vorba de câștigurile din tenis, în toata cariera. 37,58 milioane de dolari a adunat Halep din tenis, in timp ce Cîrstea a încasat 6,44 milioane de dolari.