Dorinta nebuna a Soranei Cirstea. Rivalitatea cu Simona Halep nu-i da liniste. "Ne stim de la 8 ani, dar nu am fost nicioadata prietene apropiate"

Romanca s-a calificat in semifinalele turneului de tenis WTA de la Istanbul, unde spera sa sa puna mana pe trofeu. Rivala cu Simona Halep la juniori, Sorana Cirstea nu mai vrea sa stea in umbra sportivei din Constanta.Conform unor surse Ziare.com din anturajul Soranei, tenismena este pusa pe fapte mari in urmatorii ani.Ea vrea sa urce in clasamentul mondial WTA si sa se bata si la castigarea unui turneu de Grand Slam.Cea mai buna perfomanta pentru Sorana la un turneu mare a fost in 2009, la Roland Garros , acolo unde a atins sferturile de finala.Deocamdata, Sorana Cirstea este pe locul 63 in lume dupa semifinala prinsa la Istanbul. Simona Halep si Sorana se cunosc de mici.Cele doua sportive au luptat inca din vremea junioratului pentru suprematia in tenisul romanesc.Oamenii care le cunosc pe cele doua tenismene spun ca Sorana a fost cea mai talentata, iar Simona cea mai muncitoare sportiva din generatia lor."Noi ne stim de la 8 ani. Dar nu am fost niciodata prietene apropiate. Suntem pur si simplu colege de breasla. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legatura mai profunda, cu altii nu.Nici cand eram copii nu eram foarte apropiate, pentru ca suntem doua persoane extrem de diferite. Nu exista doua persoane mai diferite decat noi doua.Cu toate astea, respect ceea ce a facut. Am vorbit intotdeauna extraordinar de frumos despre ea.Am zis intr-un interviu ca echipa Romaniei nu sta in Simona", spunea Sorana Cirstea la un moment dat, pentru site-ul mirceamester.ro