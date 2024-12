Tennis Magazine a anuntat premiile de final de an: Simona Halep, desemnata cea mai buna jucatoare din 2018, dupa o lupta crancena

Cea mai importanta revista de tenis din intreaga lume a anuntat premiile de final de an.

Cu cateva zile inainte de startul noului sezon competitional, Simona Halep a fost desemnata din nou drept cea mai buna jucatoare a anului 2018.

Tennis Magazine noteaza ca lupta pentru acest premiu "a fost crancena", insa Simona a iesit in cele din urma castigatoare.

"Dupa finala pierduta dramatic la Australian Open in fata lui Wozniacki, se parea ca victoria intr-un Grand Slam nu face parte din destinul lui Halep. Dar poate asta era exact ce avea nevoie Simona sa creada.

La Roland Garros, dupa ce si-a spus ca meciul cu Stephens este pierdut, ea n-a mai putut fi oprita. A jucat cu mai multa rabdare, cu mai multa determinare si a fost rasplatita. In cele din urma, destinul sau a fost sa castige un Grand Slam si sa o faca intr-o maniera dificila. Intr-un an plin de povesti bune, a lui Halep a fost cea mai buna", a scris Tennis Magazine in editia tiparita din luna decembrie.

In acest an, Simona Halep a castigat primul Grand Slam din cariera, la Roland Garros, si a disputat si o finala la Australian Open.

Totodata, sportiva noastra a mai castigat turneele de la Shenzhen si Montreal si s-a aflat aproape in permanenta pe primul loc in ierarhia mondiala.

In total, Simona a incheiat anul cu 46 de victorii si 11 infrangeri.

Totodata, americanii au mai desemnat-o pe Naomi Osaka drept "cea mai 'cool' jucatoare a anului", pe Angelique Kerber "razboinica anului", iar Petra Kvitova a primit un premiu pentru "revenirea anului".

Daria Kasatkina si Aryna Sabalenka au fost desemnate jucatoarele cu cele mai spectaculoase lovituri.

