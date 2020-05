Turneele de care ii e cel mai dor Simonei Halep: Acolo am invatat totul despre tenis

Ziare.

De altfel, la aniversarea a 30 de ani de Tennis Europe, Simona Halep a transmis un mesaj special."Este placut sa imi amintesc de acei ani. De fapt, din acele turnee am invatat totul despre tenis. Tot asa! Faceti o treaba grozava si, sincer, mi-e dor sa fiu din nou o junioara. Toate cele bune!", a fost mesajul Simonei Halep.Simona Halep a evoluat in circuitul Tennis Europe intre 2002 si 2007 si a fost inclusiv desemnata campioana europeana.Apoi, in 2008, Simona avea sa castige Roland Garros la simplu in proba junioarelor.Circuitul Tennis Europe este extrem de important, iar 11 tenismeni care au trecut prin el au ajuns pe locul 1 in clasament la seniori.C.S.