Victor Hanescu stie care e antrenorul ideal pentru Simona Halep

Victor Hanescu a creionat portretul antrenorului ideal pentru Simona Halep, care, odata turneul de la Miami, a inceput o colaborare cu Daniel Dobre.

Fostul tenismen roman considera ca antrenorul ideala pentru tenismena noastra ar fi cineva precum Darren Cahill.

De asemenea, fostul numar 26 ATP spune ca Simona "are nevoie si de oameni mai duri in jurul ei".

"Poate unul precum Cahill. Nu avea nevoie sa intre prea mult pe partea tehnica, dar stia sa vorbeasca cu ea. Ce sa o mai inveti pe Halep acum, dupa ce a jucat atatea meciuri? Are o experienta foarte mare, trebuie sa o tina cineva focusata pentru ce are de facut, atat", a spus Hanescu pentru Prosport LIVE.

"Simona are nevoie si de oameni mai duri in jurul ei, pentru si ea are momente de nervozitate", a mai spus fostul tenismen roman.

Vezi si: Reactia lui Victor Hanescu dupa momentul tensionat dintre Simona Halep si Daniel Dobre

La sfarsitul sezonului trecut, Darren Cahill a pus punct colaborarii cu Simona Halep pentru a petrece mai mult timp cu familia sa.

Ads