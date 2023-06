WTA, despre partida dintre Simona Halep si Flavia Pennetta: Ce a remarcat

Site-ul oficial al WTA prefateaza intalnirea dintre Simona Halep si Flavia Pennetta, din optimile de finala ale Openului de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 6,1 milioane de dolari.

Pennetta a castigat precedentele trei intalniri cu Simona, dar WTA noteaza ca, in momentul disputarii acelor partide, diferenta in clasament intre cele doua jucatoare era de peste 60 de locuri.

"Simona are 12 victorii consecutive si un record de 8-0 in 2015 in meciurile de trei seturi. Pennetta are 3-0 la meciuri directe, dar de fiecare data cand s-au intalnit (ultima oara in 2013) diferenta in clasamentul WTA era de peste 60 de locuri intre ele", noteaza WTA.

"Acum lucrurile stau complet diferit, Simona e cu totul o alta jucatoare. Bazandu-ne pe forma aratata in ultimele luni, ar trebui sa fie o mare batalie", continuat sursa citata.

Partida dintre Simona Halep si Flavia Pennetta va avea loc marti dimineata, de la ora 04:00, in direct pe site-ul Ziare.com.

