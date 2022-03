Simona Halep s-a declarat încântată de victoria cu Petra Martic din sferturile de finală ale Indian Wells. Ea a vrobit la conferința de presa și despre Darren Cahill și despre următoarea ei adversară, Iga Swiatek. Despre meciul cu Petra Martic Am făcut un meci bun, probabil cel mai bun al meu din acest an. M-am simțit bine, am...