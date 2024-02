Cele trei zile de audieri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul de dopaj Simona Halep s-au încheiat. La ieşirea din tribunal, după ultima zi de audieri, Halep a declarat că este încrezătoare că adevărul va ieşi la suprafaţă.

TAS a anunţat pe site-ul oficial finalizarea audierilor în cazul Halep.

“Audierea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) în cadrul procedurilor de arbitraj CAS 2023/A/10025 Simona Halep v. International Tennis Integrity Agency (ITIA) şi TAS 2023/A/10227 International Tennis Integrity Agency (ITIA) c. Simona Halep s-a încheiat astăzi la ora 15:30 cu pledoariile finale ale părţilor, aşa cum era prevăzut.

Părţile au fost informate că, în prezent, Comisia TAS însărcinată cu acest caz va delibera şi întocmi hotărârea arbitrală care să conţină decizia şi motivarea acesteia. Nu a fost anunţată o dată anume în ceea ce priveşte notificarea deciziei finale”, este comunicatul TAS.

"Nu pot să vă spun nimic de la audieri, dar vă pot spune că această audiere mi-a dat şansa să-mi prezint apărarea, încrederea mea e intactă, se va demonstra că nu am avut niciodată intenţia de a mă dopa. Am încredere că adevărul va ieşi la suprafaţă. De abia aştept să revin pe teren şi de abia aştept să încerc să fac tot ce pot acolo. O să vorbim când o să am posibilitatea. Vă mulţumesc că aţi stat aici atâtea zile, în frig şi ploaie. Vom vorbi. Nu ştiu când va veni verdictul", a spus Simona Halep.

Ads

Eveniment în desfășurare: