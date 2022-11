Tenismena care s-a bucurat de eliminarea Simonei Halep la US Open, în meciul în care a jucat dopată: ”Vă jur că asta se întâmplă”

Simona Halep (31 de ani, locul 10 WTA), suspendată din circuit pentru dopaj, a fost amintită de jucătoarea germană Andrea Petkovic, care și-a amintit de eșecul suferit în primul tur la US Open, la fel ca românca.

Simona Halep a pierdut în primul tur la US Open 2022 cu anonima ucraineană Daria Snigur, locul 125 WTA la acea vreme, meci în urma căruia a picat testul antidoping, fiind depistată pozitiv cu roxadustat.

Despre această partidă a vorbit Andrea Petkovic, tenismena de 35 de ani declarând că s-a consolat cu înfrângerea Simonei, în contextul în care a părăsit și ea competiția de la New York.

"Vă jur că asta se întâmplă sută la sută. Fiecare jucătoare, după ce pierde într-un Grand Slam, intră în vestiar și se uită la rezultatele de pe ecran și imediat se simte mai bine când vede alte jucătoare mai bune care au pierdut.

Când am pierdut cu Belinda (n.r. elvețianca Bencic), am regretat șansele pierdute. Apoi am ajuns acasă și am văzut că Simona Halep a pierdut. Atunci m-am gând că, dacă Halep pierde, atunci pot să pierd și eu. Este ceva mai confortabil să te gândești că nu ești singură, că și alții sunt la fel ca tine", a spus Andrea Petkovic, potrivit presei germane.

