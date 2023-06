Tenismenul care a profitat de suspendarea Simonei Halep, despre scandalul de dopaj: ”E simplu ca bună ziua”

Cazul complicat al Simonei Halep, tenismena suspendată pentru dopaj de la US Open 2022, a fost comentat de Holger Rune, jucătorul antrenat în prezent de Patrick Mouratoglou, cel care e în continuare și tehnicianul româncei.

Aflat la turneul de la Queen's (Londra), unde a fost eliminat în semifinale, Holger Rune a oferit un interviu în care a atins și problema dopingului.

"Suspendarea Simonei Halep i-a permis lui Mouratoglou să se alăture ție, ce a adus Patrick în plus? De asemenea, ce părere ai despre jucătorii de tenis care sunt acuzați de suspendare pentru dopaj, pe măsură ce tot mai multe cazuri ies la iveală?", a fost întrebarea celor de la First Sportz pentru Rune.

"Patrick are o abordare diferită de cea a antrenorului meu danez, care se axează mai mult pe partea mentală a jocului, și cred că am beneficiat foarte mult de pe urma acestui plus.

Cât despre cazurile de dopaj... Cu toții trebuie să respectăm regulile și să jucăm în aceiași termeni, în aceleași condiții. În caz contrar, este o concurență nedreaptă. E simplu ca bună ziua", a fost replica danezului.

Ads