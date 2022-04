Cum arata clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Simona Halep, lidera

Simona Halep continua sa conduca in clasamentul pentru Turneul Campioanelor ce va avea loc la finalul anului in Singapore.

Tenismena noastra are cel mai mare punctaj din acest an, 3.490 puncte, fiind urmata in ierarhie de cehoaica Karolina Pliskova, cu 3.287 puncte, si ucrainean Elina Svitolina, cu 3.275 puncte.

Dar iata cum arata Top 8 in ierarhia WTA Race:

1. Simona Halep - 3.490 puncte

2. Karolina Pliskova - 3.287p

3. Elina Svitolina - 3.275p

4. Jelena Ostapenko - 2.877p

5. Caroline Wozniacki - 2.671p

6. Kristina Mladenovic - 2.612p

7. Johanna Konta - 2.435p (+1 loc)

8. Venus Williams - 2.367p (-1 loc)

Primele 8 clasate obtin calificarea la turneul ce va avea loc in Singapore, in perioada 23-29 octombrie.

In Top 100 WTA Race mai gasim alte doua tenismene din Romania:

35. Sorana Cirstea - 819 puncte

67. Irina Begu - 492 puncte

Simona Halep a participat la ultimele 3 editii ale Turneului Campioanelor.

I.G.

