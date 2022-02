Decizie neasteptata a Simonei Halep: ce obiectiv si-a stabilit

Simona Halep si-a stabilit un obiectiv cu totul neasteptat pentru anul urmator.

La finalul celui mai bun sezon din cariera, sportiva in varsta de 23 de ani a surprins in momentul in care a anuntat ca in 2015 isi propune sa nu iasa din top 10 mondial.

"Obiectivul meu pentru anul urmator este sa ma mentin in primele 10 in clasamentul WTA", a declarat Simona Halep.

Dupa ce a inceput anul de pe locul 11 WTA, Simona Halep a atins apogeul in aceasta vara, cand a urcat pe locul 2 WTA.

Jucatoarea nascuta in Constanta va incheia anul 2014 pe locul 3 in clasamentul WTA.

Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams in finala Turneului Campioanelor

Simona Halep a fost invinsa in finala Turneului Campioanelor de la Singapore, scor 3-6, 0-6, de americanca Serena Williams.

Pentru parcursul din ultima saptamana, Simona Halep a incasat un cec in valoare de 971 de mii de dolari.

In urma rezultatelor de la Singapore, Simona Halep a revenit pe locul trei mondial, depasind-o pe Petra Kvitova.

Turneul Campioanelor a fost ultima competitie la care Simona Halep a participat in acest an.

C.S.

