Serena Williams, gest neasteptat: cum a sarbatorit victoria in fata Simonei Halep (Foto)

Serena Williams a sarbatorit intr-un mod total neasteptat victoria pe care a obtinut-o in fata Simonei Halep in finala Turneului Campioanelor.

Jucatoarea in varsta de 33 de ani a publicat pe o retea de socializare o imagine in care statea in maini, cu picioarele departate, si trofeul deasupra, pe un dulap.

Simona Halep a fost invinsa in finala Turneului Campioanelor de la Singapore, scor 3-6, 0-6, de americanca Serena Williams.

Pentru parcursul din ultima saptamana, Simona Halep a incasat un cec in valoare de 971 de mii de dolari.

In urma rezultatelor de la Singapore, Simona Halep a revenit pe locul trei mondial, depasind-o pe Petra Kvitova.

Turneul Campioanelor a fost ultima competitie la care Simona Halep a participat in acest an.

