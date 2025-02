Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor

Simona Halep a obtinut, luni, calificarea, pentru a 4-a consecutiv, la Turneul Campioanelor.

Reprezentanta noastra a acumulat 5025 de puncte in acest an si a devenit cea de-a doua tenismena calificata deja la turneul din Singapore, dupa Garbine Muguruza.

Dar iata cum arata Top 8 WTA Race in acest moment:

1. Garbine Muguruza - 5.307 puncte

2. Simona Halep - 5.025p

----------------------------

3. Elina Svitolina - 4.815p

4. Karolina Pliskova - 4.797p

5. Venus Williams - 4.612p

6. Caroline Wozniacki - 4.210p

7. Johanna Konta - 3.655p

8. Jelena Ostapenko - 3.493p

La Turneul Campioanelor din Singapore vor ajunge cele mai bune opt jucatoare din acest an. In acest clasament se iau in calcul doar rezultatele din 2017.

Turneul Campioanelor va avea loc incepand cu 22 octombrie, in Singapore.

Simona Halep a fost prezenta la ultimele trei editii si are in palmares o finala pierduta in fata Serenei Williams. La ultimele doua editii nu a trecut insa de faza grupelor.

I.G.

