Ultima imagine cu Simona Halep a stârnit îngrijorare: ”Are ceva la ochi?” FOTO

Simona Halep (31 de ani, 10 WTA), aflată în plin scandal de dopaj după US Open 2022, a stârnit îngrijorare în rândul admiratorilor cu ultima sa apariție pe rețelele sociale.

"Pacea începe cu zâmbet", este citatul Maicii Tereza ales de tenismenă pentru o postare recentă pe Instagram, Simona folosind cu această ocazie o fotografie care a fost atent analizată în spațiul virtual.

Astfel, într-una dintre aceste reacții, cineva s-a întrebat dacă Simona Halep are o problemă la ochi.

”Sau arată așa din cauza unghiului fotografiei?”, s-au întrebat utilizatorii.

Finally she posted something, i miss her so much 🥹 pic.twitter.com/xaTzsx5Olh