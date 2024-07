Continuă seria neagră a Simonei Halep: ”Este foarte puțin probabilă”

Tenismena Simona Halep, care n-a jucat decât două meciuri de la revenirea sa în circuit, în urma reducerii suspendării pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni, are șanse mari să nu joace nici la US Open, după ce a ratat Roland-Garros și Wimbledon, turnee la care n-a primit wild-card.

În acest sens, americanii de la Tennisuptodate au făcut o analiză în care subliniază că Simona Halep se află în fața celui de-al optulea Grand Slam în care nu va juca.

Zilele trecute, Simona Halep a postat un mesaj pe Instagram în care explică de ce a stat departe de teren în ultimele luni și ce va face în continuare.

Simona Halep spune că durerile persistă și că are nevoie de mai mult timp pentru recuperare. Ea nu renunță la tenis, însă va mai dura o perioadă până o vom revedea pe teren.

"Am vrut să ofer o mică actualizare a sănătății, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să împărtășesc toate acestea.

De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o niciodată și a fost una greu de gestionat, durerea persistând", a scris Simona Halep.

”Aceste comentarii înseamnă că participarea Simonei Halep la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, este foarte puțin probabilă. Evenimentul va avea loc între 26 august și 8 septembrie, iar jucători de top din toată lumea își vor arăta talentul la New York și vor încerca să câștige marele premiu.

Dacă acest lucru se va întâmpla, Simona Halep va rata al optulea Grand Slam din ultimii doi ani. Ultima oară, Halep a fost prezentă la ediția din 2022 a US Open, unde a fost elminată în primul tur de Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6.

Halep a trecut printr-un proces dificil, după ce a fost testată pozitiv că a utilizat substanțe interzise în timpul US Open. A primit o suspendare de patru ani, dar a scăpat de ea după ce a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. A revenit pe teren cu câteva luni în urmă, dar a reușit să joace doar două meciuri la cel mai înalt nivel”, au scris cei de la tennisuptodate.com, conform Sport.ro.

