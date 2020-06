Darren Cahill: Protocolul sanitar al US Open nu i se potriveste Simonei Halep, restrictiile sunt dure

Ziare.

Grand slam-ul american este programat sa inceapa la 31 august si liderul mondial ATP , Novak Djokovic, a spus deja ca ar fi "imposibil" sa joace in conformitate cu protocoalele care ar limita staff-ul ce insoteste jucatorii in hotelurile lor la o singura persoana.", a spus Cahill pentru Reuters, intr-un interviu telefonic din Australia."Daca esti intr-o echipa de baseball sau intr-una de fotbal... cel putin calatoresti, socializezi, mananci si te antrenezi cu coechipierii. Tenisul este putin diferit, deoarece este un sport individual", a continuat el.Cahill a spus ca organizatorii au in vedere ca jucatorii sa calatoreasca spre New York din intreaga lume cu zboruri charter si sa-i pastreze intr-o bula de izolare, cu teste regulate pentru Covid-19."Din punctul de vedere al Simonei, trebuie sa calatoreasca din Romania, trebuie sa petreaca patru saptamani in acel hotel din New York si poate sa aduca doar o persoana. In mod normal, ai un fizioterapeut, un sparring-partner, un masor si poate un antrenor sau doi. Practic, trebuie sa ramai in aceasta bula cu o singura persoana, timp de trei sau patru saptamani si trebuie sa fii profesionist si sa concurezi la cel mai inalt nivel. Vor fi multi jucatori care au o problema cu asta, cu siguranta", a explicat antreorul campioanei romane.Jucatorii casatoriti, in special cei cu copii mici, ar avea, de asemenea, probleme, a adaugat Cahill, 54 de ani. Totusi, Cahill "tine pumnii", sperand ca situatia Covid -19 sa se imbunatateasca suficient pentru a face inutile astfel de protocoale."Cu totii vrem sa ne intoarcem la munca, astfel incat speram ca turneele de tenis vor incepe in curand. Stiu ca oficialii US Open incearca din greu sa faca acest lucru. Schimbari se pot face in doua sau trei zile, cu atat mai mult in sase sau sapte saptamani. Asa ca, pe masura ce trece timpul, cred ca multe dintre restrictii vor incepe sa se reduca", a mai spus Cahill, adaugand ca eleva lui s-a bucurat complet de pauza.Darren Cahill o antreneaza in prezent pe Halep la telefon sau prin video. Circuitele de tenis sunt oprite cel putin pana la finalul lunii iulie, din cauza pandemiei de coronavirus.