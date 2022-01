Iata de ce risca Simona Halep sa joace accidentata in China

Simona Halep a luat o decizie surprinzatoare in aceasta saptamana, ea hotarand sa joace la turneul din Guangzhou, China, desi nu este complet refacuta dupa accidentarea suferita la US Open.

Constienta ca o asteapta o intrecere in conditii destul de dificile, numarul 2 WTA a explicat ca are un angajament fata de organizatorii chinezi si nu poate lipsi de la start.

"Nu pot sa spun ca ma plang, dar in China este foarte diferit fata de noi si este greu sa ne adaptam. Incercam sa ne adaptam cat de repede putem si sa jucam cat de bine se poate, dar este o deplasare dificila. Nu am vreun obiectiv, vreau doar sa joc si sa ma simt bine pe teren, sa joc un tenis bun, asa cum am facut in America, si sa fiu 100% cu piciorul, pentru ca inca mai am dureri.

Am decis, dupa Wimbledon, atunci cand am pierdut multe meciuri, am zis sa joc cat mai mult. N-am stiut ca o sa merg atat de bine in America, mi-am dat cuvantul, m-am inscris si acum trebuie sa ma duc. Este dificil, sunt un pic obosita, dar merg cu incredere. Nu am presiune, doar ma duc sa joc, sunt binevenite niste meciuri in plus pentru Singapore. Sper sa joc bine la fiecare turneu si sa nu am presiune pe mine", a spus Halep in aeroport, la plecarea spre China.

Ads

Turneul la Guangzhou este unul relativ neimportant in circuitul feminin, avand premii in valoare totala de numai 226 de mii de dolari.

Mai mult, editia trecuta a intrecerii chineze a fost castigata de o alta romanca, este vorba de Monica Niculescu, ceea ce spune destul de multe despre valoarea acestuia.

Motivul real al participarii il reprezinta un important bonus financiar pe care il primeste din partea organizatorilor indiferent de rezultatele meciurilor oficiale. Este o practica obisnuita a directorilor turneelor care au o mai mica importanta sa atraga sportivi importanti pe lista de start oferindu-le sume bani.

Asa s-a intamplat chiar cu Simona la inceputul acestui an, atunci cand romanca a participat, si chiar a castigat, un alt turneu disputat in China, este vorba despre cel de la Shenzhen.

Dar nu doar Halep a acceptat asemenea oferte, Petra Kvitova jucand si ea din acelasi motiv la Shenzhen, in timp marele Roger Federer a evoluat la Istanbul, in vara, dupa ce sponsorul turneului i-a oferit o suma apreciabila.

Ads

Prin urmare, pentru a primi bonusul promis de chinezi, ea trebuie sa ia startul la Guangzhou, chiar daca astfel isi incarca programul cu o intrecere minora inainte de Turneul Campioanelor.

Simona va juca in aceasta toamna la trei turnee in China - Guangzhou, Wuhan si Beijing - in timp ce principalele ei rivale, Serena Williams si Maria Sharapova, vor evolua doar la intrecerea din capitala Chinei.

De altfel, celelalte jucatoare din Top 10 WTA vor juca, pe langa Beijing, la Wuhan sau in Japonia, la Tokyo, ambele fiind turnee de categorie Premier, inca un lucru care arata de ce Simona a ales sa mearga la Guangzhou.

Ads